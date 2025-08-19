Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Комбаров написал письмо новичку «Спартака» Илье Самошникову

«Спартак» в телеграм-канале опубликовал письмо, которое бывший крайний защитник команды Дмитрий Комбаров написал для новоиспечённого левого защитника красно-белых Ильи Самошникова.

«Привет, Илья!

Тебе пишет Дмитрий Комбаров. Я сыграл за «Спартак» более 250 матчей, провёл тут девять сезонов,
горжусь этим и поздравляю, что ты тоже стал частью нашего клуба.

Как и ты, я перешёл в «Спартак» из другой московской команды и ни разу об этом не пожалел. Как и ты, я играл на фланге и бороздил бровку. Мы оба умеем доставлять мяч в штрафную — и не важно, через навес или через аут.

В составе «Спартака» я выиграл чемпионат и Суперкубок. Надеюсь, что ты будешь ещё более успешен. Наши болельщики всегда тебя поддержат. Удачи! Добро пожаловать в «Спартак»!» — сказано в письме Комбарова.

Самошников подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный на три года с возможностью продления ещё на сезон. Футболист будет выступать за красно-белых под 14-м номером.

Комбаров играл за московский клуб с 2010 по 2019 год. За этот период защитник принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 43 результативными передачами.

