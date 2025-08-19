Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 19 августа

Сегодня, 19 августа, состоялись семь матчей второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 19 августа:

«Иртыш» — «Темп» — 0:0 (2:4 пен);

«Салют» Белгород — «Рязань» — 3:0;

«Калуга» — «Амкал» — 0:1;

«Кубань Холдинг» — «Нарт» — 0:0 (4:3 пен.);

«Кубань» — ПСК — 1:2;

«Спартак» Тамбов — «Металлург» Липецк — 2:1;

«Динамо» Ставрополь — «Ангушт» — 1:1 (3:1 пен.).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира в сезоне-2024/2025 армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)). В среду, 20 августа, состоятся ещё 17 встреч в рамках второго раунда Пути регионов.