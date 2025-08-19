Скидки
Экс-вратарь «ПСЖ» Трапп переходит в «Париж» — L’Équipe

Экс-вратарь «ПСЖ» Трапп переходит в «Париж» — L'Équipe
Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп близок к переходу в «Париж». Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, переговоры французского клуба с «орлами» и с самим игроком прошли успешно, трансфер футболиста состоится в ближайшее время. Вратарь подпишет с парижанами трудовой договор, срок которого будет рассчитан на три года.

Кевин Трапп является воспитанником «Кайзерслаутерна» и других немецких команд. На взрослом уровне он также защищал цвета «красных дьяволов», помимо этого, он играл за «Пари Сен-Жермен». В 36 матчах прошедшего клубного сезона Трапп пропустил 46 голов и 10 раз сыграл «всухую».

