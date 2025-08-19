Скидки
«Был бы в других кондициях — забил бы». Подкользин — о дебюте за «Амкал» в Кубке России

Комментарии

40-летний российский бывший баскетболист с ростом 226 см Павел Подкользин прокомментировал свой дебют в Кубке России по футболу в составе клуба «Амкал» в матче с «Калугой» (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
Окончен
0 : 1
Амкал
0:1 Папикян – 41'    

«Мог забивать. Как говорят футболисты, дал черкаша. Я немножко не среагировал, потому что мы в баскетболе ногами не играем. Был бы я помоложе и в других физических кондициях, может быть, даже забил бы. Но ничего страшного, будет время, возможно, ещё приеду — забью», — приводит слова Подкользина Sports.ru.

Павел вышел в стартовом составе на поле и отыграл 18 минут, установив рекорд соревнования, так как стал самым высоким футболистом, принявшим участие в Кубке России.

