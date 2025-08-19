Скидки
«В руководстве клуба уже задаются вопросами». Пименов — о Семаке в «Зените»

«В руководстве клуба уже задаются вопросами». Пименов — о Семаке в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов считает, что в руководстве «Зенита» могут возникнуть вопросы по поводу работы главного тренера Сергея Семака из-за неудачного старта сезона.

После пяти туров в Мир РПЛ «Зенит» занимает девятое место, имея в активе шесть очков. Петербуржцы уступили «Ахмату» и сыграли вничью с «Рубином», с ЦСКА и со «Спартаком».

«Стоит ли «Зениту» думать об увольнении Семака? После шести чемпионств и второго места — не знаю. В «Зените» принято не выносить сор из избы, потому и нет особых слухов про увольнения. Но, я думаю, в руководстве клуба уже задаются вопросами, при всём уважении к Семаку. Уверен, там не такой старт сезона ожидали увидеть после приобретения столь мощных игроков. Возможно, есть давление на тренера, и тренеру это мешает.

«Зенит» очень медленно переходит из обороны в атаку, и это сейчас их главный минус. Катают мяч поперёк поля и пытаются до верного донести мяч до ворот. Это, наверное, не их уровень. Игроки в «Зените» собраны качественные, они могли бы играть намного острее. Но это уже вопрос к игрокам, а не к Семаку», — приводит слова Пименова «Комсомольская правда».

