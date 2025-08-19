Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самошников ответил, готов ли он к давлению в «Спартаке» в сложные моменты

Самошников ответил, готов ли он к давлению в «Спартаке» в сложные моменты
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый защитник «Спартака» Илья Самошников поделился эмоциями от перехода в стан красно-белых, а также ответил, готов ли он к давлению в сложные моменты в клубе.

— С какими чувствами примерил красно-белую форму?
— Наверное, в первую очередь, это радость, великий клуб и гордость, что я могу носить майку «Спартака».

— Как прошли переговоры?
— Если говорить откровенно, переговоры тянулись достаточно долго, но я, наверное, ни на секунду не сомневался, что хочу перейти в Спартак.

— Наш клуб — всегда повышенное внимание. Готов к давлению в сложные моменты?
— Надеюсь, всё будет хорошо (улыбается). И таких моментов будет как можно меньше, поэтому не настраиваю себя на какие-то негативные эпизоды, — сказал Самошников в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Самошников подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный на три года с возможностью продления ещё на сезон. Футболист будет выступать за красно-белых под 14-м номером.

Материалы по теме
Дмитрий Комбаров написал письмо новичку «Спартака» Илье Самошникову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android