Самошников ответил, готов ли он к давлению в «Спартаке» в сложные моменты

Новоиспечённый защитник «Спартака» Илья Самошников поделился эмоциями от перехода в стан красно-белых, а также ответил, готов ли он к давлению в сложные моменты в клубе.

— С какими чувствами примерил красно-белую форму?

— Наверное, в первую очередь, это радость, великий клуб и гордость, что я могу носить майку «Спартака».

— Как прошли переговоры?

— Если говорить откровенно, переговоры тянулись достаточно долго, но я, наверное, ни на секунду не сомневался, что хочу перейти в Спартак.

— Наш клуб — всегда повышенное внимание. Готов к давлению в сложные моменты?

— Надеюсь, всё будет хорошо (улыбается). И таких моментов будет как можно меньше, поэтому не настраиваю себя на какие-то негативные эпизоды, — сказал Самошников в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Самошников подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный на три года с возможностью продления ещё на сезон. Футболист будет выступать за красно-белых под 14-м номером.