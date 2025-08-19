Самошников ответил, почему взял 14-й номер в «Спартаке»

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников рассказал, почему выбрал 14-й игровой номер в новой команде. Сегодня, 19 августа, красно-белые объявили о переходе футболиста из «Локомотива».

— Ты взял в «Спартаке» 14-й номер. Символично.

— Я, если честно, даже не задумывался, брал исключительно из своих каких-то моментов.

— Но во всех прежних клубах ты играл под 77-м.

— Будем честными, здесь 77-й номер занят. Даже не знаю, как объяснить. У меня много в голове каких-то моментов было, когда я обдумывал, какой номер взять и какие есть свободные. И почему-то вот именно на этом числе я остановился, — сказал Самошников в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Материалы по теме Самошников ответил, готов ли он к давлению в «Спартаке» в сложные моменты

Как появился «Спартак»: