Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самошников ответил, почему взял 14-й номер в «Спартаке»

Самошников ответил, почему взял 14-й номер в «Спартаке»
Комментарии

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников рассказал, почему выбрал 14-й игровой номер в новой команде. Сегодня, 19 августа, красно-белые объявили о переходе футболиста из «Локомотива».

— Ты взял в «Спартаке» 14-й номер. Символично.
— Я, если честно, даже не задумывался, брал исключительно из своих каких-то моментов.

— Но во всех прежних клубах ты играл под 77-м.
— Будем честными, здесь 77-й номер занят. Даже не знаю, как объяснить. У меня много в голове каких-то моментов было, когда я обдумывал, какой номер взять и какие есть свободные. И почему-то вот именно на этом числе я остановился, — сказал Самошников в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Материалы по теме
Самошников ответил, готов ли он к давлению в «Спартаке» в сложные моменты

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android