Форвард «Лиона» Микаутадзе отклонил предложения от двух клубов Лиги 1 — Тавольери

Комментарии

Нападающий «Лиона» и сборной Грузии Жорж Микаутадзе отказался покидать свою нынешнюю команду этим летом ради перехода в другой коллектив Лиги 1. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X.

«Олимпик» пребывает в непростом финансовом положении, поэтому клуб не может удержать футболистов, если поступают весомые трансферные запросы. Игрок отклонил предложения от «Ренна» и «Парижа». Отмечается, что «Айнтрахт» также проявляет к нападающему серьёзный интерес. В этом игроке «орлы» видят замену Элье Ваи, если тот покинет команду.

24-летний Микаутадзе в минувшем сезоне провёл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 11 результативными передачами.

