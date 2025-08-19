«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника в «Мидлсбро» на правах аренды

«Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети X объявил о переходе 18-летнего полузащитника Сверре Нюпана в «Мидлсбро» на правах аренды, рассчитанной на сезон.

«Всего наилучшего, Сверре!» — написано в сообщении «горожан».

Норвежский футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Русенборга» нынешним летом. Нюпан находился в системе этой команды с 2021 года. В составе основной команды «Русенборга» полузащитник принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

