Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника в «Мидлсбро» на правах аренды

Комментарии

«Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети X объявил о переходе 18-летнего полузащитника Сверре Нюпана в «Мидлсбро» на правах аренды, рассчитанной на сезон.

«Всего наилучшего, Сверре!» — написано в сообщении «горожан».

Норвежский футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Русенборга» нынешним летом. Нюпан находился в системе этой команды с 2021 года. В составе основной команды «Русенборга» полузащитник принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Гвардиола: возможно, я продлю контракт с «Манчестер Сити» ещё на два года

Сколько стоят молодые футболисты:

