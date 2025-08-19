Скидки
«Уступает не только тренер, но и игроки». Пименов — о плохом старте «Динамо» с Карпиным

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов считает, что в плохом старте московского «Динамо» в этом сезоне виноват не только главный тренер Валерий Карпин, но и игроки.

После пяти туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 11-е место в таблице, набрав пять очков. В Фонбет Кубке России команда Карпина набрала три очка, победив «Сочи» (3:2) и разгромно проиграв «Краснодару» дома (0:4).

«Выходить от вратаря через короткий пас — это рискованный футбол. Это красиво, вопросов нет, это даже может привести к голу в чужие ворота. Но риск потери вырастает в разы. Потому они платят за это уже вторую игру подряд. С «Краснодаром» было три ошибки, сейчас [с ЦСКА] ключевые ошибки.

Карпин — главный виновник поражений? Нет, так нельзя говорить. Уступает не только тренер, но и игроки, которые совершают технические ошибки. Если ты не уверен в своём элементе, то просто выбей мяч. Ты не привезёшь гол в свои ворота. Или ты выполняешь тренерскую установку — и обрезаешь. Тут футболисты должны трансформировать всю эту историю», — приводит слова Пименова «Комсомольская правда».

Смородская: половина — травмированы, другие играют безобразно. Что Карпин может сделать?
