Салах, Исак, Райс — в символической сборной Ассоциации профессиональных футболистов Англии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) составила символическую сборную АПЛ на основании выступления игроков в сезоне-2024/2025.

Символическая сборная АПЛ сезона-2024/2025 по версии PFA:

Вратарь: Матц Селс («Ноттингем Форест»);

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Милош Керкез («Борнмут», с лета 2025 года — «Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»);

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»);

Нападающие: Александер Исак («Ньюкасл»), Крис Вуд («Ноттингем Форест»).

В минувшем сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль», набравший 84 очка в 38 турах.

