Нкунку может вернуться в «РБ Лейпциг» — Орнштейн

«РБ Лейпциг» хочет приобрести полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в социальной сети Х.

Отмечается, что речь идёт о возможном полноценном трансфере, сам игрок также открыт для перехода. Напомним, Нкунку уже выступал за «быков» с 2019 по 2023 год.

Нкунку играет за «Челси» с лета 2023 года. За это время он вышел на поле в 62 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

