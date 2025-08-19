Скидки
Исак — о своей ситуации в «Ньюкасле»: когда доверие теряется, сотрудничество заканчивается

Исак — о своей ситуации в «Ньюкасле»: когда доверие теряется, сотрудничество заканчивается
Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак высказался о своём положении в клубе. Ранее СМИ сообщали о бойкоте футболистом тренировок «сорок» с целью перехода в «Ливерпуль», проявляющий к нему интерес. Игрок не был включён в заявку команды на матч 1-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Удаления: Конса – 66' / нет

«Я горжусь тем, что меня признали мои коллеги-профессионалы, включив в символическую сборную сезона Премьер-лиги по версии PFA (Ассоциация профессиональных футболистов Англии. — Прим. «Чемпионата») сезона-2024/2025.

В первую очередь хочу поблагодарить своих партнёров по команде и всех в «Ньюкасле», кто поддерживал меня всё это время.

Сегодня я не присутствую на церемонии. С учётом всего происходящего на текущий момент, подобное не кажется правильным.

Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям навязывать свою версию событий, хотя они знают: она не отражает того, что на самом деле было сказано и согласовано за закрытыми дверями.

Реальность в том, что обещания были даны, и клуб уже давно знает мою позицию. Делать вид, будто эти вопросы всплыли только сейчас, — значит, вводить в заблуждение.

Когда обещания нарушаются и доверие теряется, сотрудничество не может продолжаться. Именно так обстоят дела для меня на текущий момент, по этой причине перемены соответствуют интересам всех сторон, а не только моим личным», — написал Исак в своём аккаунте в социальной сети.

