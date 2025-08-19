Скидки
20-летний футболист любительского клуба «Русская община Щёлково» впал в кому после драки

20-летний футболист любительского футбольного клуба «Русская община Щёлково» Арсений Ерошевич впал в кому после драки, в результате которой получил перелом черепа и разрыв гортани, сообщает Sport Baza.

По данным источника, в воскресенье, 17 августа, между Ерошевичем и двумя мужчинами возник конфликт в одном из ночных клубов Щёлково. По словам очевидцев, сначала они вышли поговорить в туалет, а спустя несколько минут отправились на улицу, где началась драка. Ерошевича атаковали сразу несколько человек, и после одного удара сзади он стукнулся головой об асфальт. Спортсмен потерял сознание, но его продолжили избивать на земле. По словам знакомых Арсения, в драке принимали участие футболисты любительского ФК «Дизель», а один из них был зачинщиком.

Как рассказали источнику родственники Арсения, в результате драки он получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. После случившегося он не пришёл в сознание и находится в реанимации. За это время ему провели две операции.

После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемые пытались скрыться, но полицейские задержали их в Нижнем Новгороде. Среди подозреваемых — гражданин одной из стран средней Азии 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения.

