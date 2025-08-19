Скидки
Один из ключевых игроков «Монако» может перейти в «Тоттенхэм Хотспур» — The Independent

«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает возможность приобретения нападающего «Монако» Магнеса Аклиуша. Об этом сообщает The Independent.

Лондонский клуб видит в этом игроке альтернативу Савио из «Манчестер Сити», переговоры по которому далеки от успешного завершения. Этим летом футболистом княжеского клуба интересуются многие коллективы, но его клуб хочет получить за этого исполнителя € 70 млн, что отталкивает потенциальных покупателей.

В минувшем сезоне Аклиуш принял участие в 43 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

