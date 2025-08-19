Салах стал рекордсменом по числу наград лучшему футболисту года по версии PFA

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему игроку года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Вингер выиграл этот приз в третий раз, что является рекордом.
Фото: x.com/PFA
В минувшем сезоне чемпионата Англии египетский футболист принял участие в 38 матчах, в которых отметился 29 голами и 18 результативными передачами. Салах стал одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ. Ранее PFA включила 33-летнего нападающего в символическую сборную минувшего сезона.
Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
