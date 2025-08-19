«Ренн» планирует усилиться нападающим сборной Нидерландов — L’Équipe

«Ренн» изучает возможность подписания нападающего «Аякса» и сборной Нидерландов Брайана Бробби. Об этом сообщает L’Équipe.

Французский клуб предложил менее € 20 млн, но амстердамцы не считают эту сумму достаточной.

Бробби является воспитанником «Аякса», он находится в системе этого клуба с 2010 года с перерывом на выступление за «РБ Лейпциг» с 2021-го по 2022-й. На протяжении своей карьеры Брайан получал вызов в сборную Нидерландов разных возрастных категорий, а с 2023-го он защищает цвета основной национальной команды «оранжевых».

В 44 матчах прошлого клубного сезона нападающий забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.