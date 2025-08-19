«Тоттенхэм» в шаге от покупки футболиста сборной Англии за € 69 млн — talkSPORT

«Тоттенхэм» близок к заключению соглашения с «Кристал Пэлас» о трансфере атакующего полузащитника Эберечи Эзе. Два клуба близки к завершению сделки на сумму около £ 60 млн (€ 69 млн). Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «орлы» хотят найти замену для игрока сборной Англии, прежде чем продавать его.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эзе с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: