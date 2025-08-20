Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Мбаппе с пенальти позволил «Реалу» победить «Осасуну» в матче 1-го тура Ла Лиги

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Осасуна». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 51-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе, реализовавший 11-метровый удар.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 13-м туре Примеры «сливочные» разгромили соперника со счётом 4:0. В 24-м туре чемпионата Испании клубы сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Ла Лиги «Реал» набрал 84 очка в 38 турах и занял второе место. «Осасуна» заработала 52 очка и расположилась на девятой строчке.

