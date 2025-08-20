Скидки
Црвена Звезда — Пафос, результат матча 19 августа 2025, счет 1:2, квалификация Лиги чемпионов 2025/2026

Сербская «Црвена Звезда» уступила кипрскому «Пафосу» в матче квалификации Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Црвена Звезда» (Сербия) и «Пафос» (Кипр). Игра проходила на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
Пафос
Пафос, Кипр
0:1 Коррея – 1'     0:2 Пепе – 52'     1:2 Дуарте – 58'    

В составе «Пафоса» голами отметились защитник Жоау Коррея и полузащитник Пепе. Единственный мяч сербской команды забил нападающий Бруно Дуарте.

Ответная игра состоится 26 августа.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Црвена Звезда» встречалась с польским «Лехом». Сербская команда одержала победу со счётом 4:2 по сумме двух матчей. «Пафос» играл с киевским «Динамо». Кипрский клуб победил соперника со счётом 3:0 по результатам двух встреч.

Комментарии
