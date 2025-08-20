Сербская «Црвена Звезда» уступила кипрскому «Пафосу» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Црвена Звезда» (Сербия) и «Пафос» (Кипр). Игра проходила на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В составе «Пафоса» голами отметились защитник Жоау Коррея и полузащитник Пепе. Единственный мяч сербской команды забил нападающий Бруно Дуарте.

Ответная игра состоится 26 августа.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Црвена Звезда» встречалась с польским «Лехом». Сербская команда одержала победу со счётом 4:2 по сумме двух матчей. «Пафос» играл с киевским «Динамо». Кипрский клуб победил соперника со счётом 3:0 по результатам двух встреч.

Самые большие стадионы мира: