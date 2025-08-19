Ассистентский дубль экс-игрока «Краснодара» помог «Карабаху» победить «Ференцварош» в ЛЧ

«Карабах» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча в Будапеште завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Карабаха» голы забили Марко Янкович (50-я минута), Кевин Рентерия (67) и Муса Гурбанлы (85). Экс-игрок «Краснодара» Кади Боржес сделал две голевые передачи. «Ференцвароша» отличился Барнабаш Варга (29).

Ответная игра пройдёт 27 августа в Баку. Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в основной этап Лиги чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.

