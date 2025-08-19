Скидки
Ассистентский дубль экс-игрока «Краснодара» помог «Карабаху» победить «Ференцварош» в ЛЧ

«Карабах» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча в Будапеште завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Варга – 29'     1:1 Янкович – 50'     1:2 Медина Рентерия – 67'     1:3 Гурбанлы – 85'    

В составе «Карабаха» голы забили Марко Янкович (50-я минута), Кевин Рентерия (67) и Муса Гурбанлы (85). Экс-игрок «Краснодара» Кади Боржес сделал две голевые передачи. «Ференцвароша» отличился Барнабаш Варга (29).

Ответная игра пройдёт 27 августа в Баку. Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в основной этап Лиги чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.

Французский «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлого сезона команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» — 5:0.

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
