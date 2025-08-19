Скидки
«Брюгге» обыграл «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Комментарии

Окончен первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Брюгге». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Верман – 3'     0:2 Спилерс – 7'     0:3 Мехеле – 20'     1:3 Данило – 50'    

Ромео Верман на третьей минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Йорне Спилерс на седьмой минуте удвоил преимущество команды, а на 20-й минуте Брандон Мехеле увеличил разрыв в счёте. Данило на 50-й минуте отыграл один мяч.

Ответная встреча этих команд состоится 27 августа.

