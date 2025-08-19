«Брюгге» обыграл «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Окончен первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Брюгге». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Ромео Верман на третьей минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Йорне Спилерс на седьмой минуте удвоил преимущество команды, а на 20-й минуте Брандон Мехеле увеличил разрыв в счёте. Данило на 50-й минуте отыграл один мяч.

Ответная встреча этих команд состоится 27 августа.