Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 19 августа

Во вторник, 19 августа, состоялись три первых матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 19 августа:

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:3;

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пафос» (Кипр) — 1:2;

«Ференцварош» (Венгрия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:3.

Ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов между данными командами пройдут 27 августа. В среду, 20 августа, будут сыграны ещё четыре матча стадии раунда плей-офф ЛЧ.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.