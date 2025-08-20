Самошников рассказал, почему экс-игрок «Реала» Марсело был для него примером в футболе

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников ответил, кто являлся для него ориентиром в футболе.

«Наверное, когда я только начинал профессиональную карьеру и до неё, и на протяжении какого-то времени профессиональной карьеры, для меня примером был Марсело, потому что я тоже был левым защитником, играл слева. Разница только в том, что у нас разные ноги, и он потехничнее (улыбается). А так, в принципе, нет, наверное», — сказал Самошников в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Левый защитник Марсело выступал в составе мадридского «Реала» с 2007 по 2022 год. За этот период бразильский футболист принял участие в 546 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 103 результативными передачами.

