Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самошников рассказал, почему экс-игрок «Реала» Марсело был для него примером в футболе

Самошников рассказал, почему экс-игрок «Реала» Марсело был для него примером в футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников ответил, кто являлся для него ориентиром в футболе.

«Наверное, когда я только начинал профессиональную карьеру и до неё, и на протяжении какого-то времени профессиональной карьеры, для меня примером был Марсело, потому что я тоже был левым защитником, играл слева. Разница только в том, что у нас разные ноги, и он потехничнее (улыбается). А так, в принципе, нет, наверное», — сказал Самошников в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале красно-белых.

Левый защитник Марсело выступал в составе мадридского «Реала» с 2007 по 2022 год. За этот период бразильский футболист принял участие в 546 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 103 результативными передачами.

Материалы по теме
Самошников ответил, почему взял 14-й номер в «Спартаке»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android