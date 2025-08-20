Тренер «Галатасарая» высказался о Куэсте, которого связывают с переходом в «Спартак»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук поделился мнением о центральном защитнике команды Карлосе Куэсте. Ранее СМИ сообщали, что колумбийский футболист в ближайшее время перейдёт в московский «Спартак».

«Карлос Куэста, скорее всего, едет в Россию. Он профессионал и хороший человек. В этот период мы осознали, что Куэста является футболистом, по которому есть много предложений на рынке. Он игрок сборной Колумбии. Никогда нельзя назвать его плохим футболистом», — сказал Бурук в эфире телеканала TV100.

Куэста играет за «Галатасарай» с февраля 2025 года. За этот период защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Куэсты составляет € 7 млн.

Материалы по теме Стало известно, кто помогал в готовящемся переходе Куэсты в «Спартак»

Как появился «Спартак»: