Игрок «Барселоны» Рафинья: находиться среди претендентов на «Золотой мяч» — уже победа

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался о включении в список кандидатов на получение «Золотого мяча» — 2025.

«Учитывая всё то, что я пережил на протяжении своей карьеры, быть в этом списке — уже победа для меня. Это одна из лучших побед в моей жизни.

Моя цель — быть лучше, чем вчера, чем в прошлом сезоне. Ради этого я приложу все усилия», — приводит слова Рафиньи Sport.es со ссылкой на France Football.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.