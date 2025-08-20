Мбаппе с юмором ответил на вопрос о смене номера на 10-й после матча с «Осасуной»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о смене им игрового номера на 10-й после матча 1-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:0), в котором он отметился голом. Француз взял новый номер нынешним летом, после ухода полузащитника Луки Модрича из клуба. В минувшем сезоне Мбаппе выступал с «девяткой» на спине.
Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'
«Новый номер на футболке? Я надеюсь, мне не придётся менять мой номер каждый сезон (смеётся).
Думаю, мы провели хороший матч. Конечно, есть над чем работать, ведь это первая игра сезона, но будем продолжать совершенствоваться и двигаться вперёд», — сказал Мбаппе в послематчевом интервью.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
