Мбаппе с юмором ответил на вопрос о смене номера на 10-й после матча с «Осасуной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о смене им игрового номера на 10-й после матча 1-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:0), в котором он отметился голом. Француз взял новый номер нынешним летом, после ухода полузащитника Луки Модрича из клуба. В минувшем сезоне Мбаппе выступал с «девяткой» на спине.

«Новый номер на футболке? Я надеюсь, мне не придётся менять мой номер каждый сезон (смеётся).

Думаю, мы провели хороший матч. Конечно, есть над чем работать, ведь это первая игра сезона, но будем продолжать совершенствоваться и двигаться вперёд», — сказал Мбаппе в послематчевом интервью.

