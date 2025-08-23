Скидки
Главная Футбол Новости

Санкт-Паули — Боруссия Дортмунд: во сколько начало матча 1-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Санкт-Паули» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся гамбургский «Санкт-Паули» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 34'     1:1 Унтонджи – 50'     1:2 Антон – 67'     1:3 Брандт – 74'     2:3 Синани – 86'     3:3 Смит – 89'    
Удаления: нет / Мане – 85'

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 7-м туре Бундеслиги «шмели» победили соперника со счётом 2:1. В 24-м туре команда из Дортмунда обыграла «Санкт-Паули» со счётом 2:0.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Боруссия» набрала 57 очков в 34 турах и заняла четвёртое место. «Санкт-Паули» заработал 32 очка и расположился на 14-й строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

Новости. Футбол
