«Санкт-Паули» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся гамбургский «Санкт-Паули» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 7-м туре Бундеслиги «шмели» победили соперника со счётом 2:1. В 24-м туре команда из Дортмунда обыграла «Санкт-Паули» со счётом 2:0.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Боруссия» набрала 57 очков в 34 турах и заняла четвёртое место. «Санкт-Паули» заработал 32 очка и расположился на 14-й строчке.

