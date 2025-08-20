Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо назвал причину, по которой не выпустил Родриго в стартовой игре «Реала» в Ла Лиге

Алонсо назвал причину, по которой не выпустил Родриго в стартовой игре «Реала» в Ла Лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо объяснил, почему не стал выпускать бразильского вингера «сливочных» Родриго Гоэса в матче 1-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной». Встреча в столице Испании Мадриде завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Родриго не играл сегодня и это было моё решение. Это всего одна игра, не стоит по ней судить. Родриго входит в мои планы», — приводит слова Алонсо испанское издание AS.

Напомним, по ходу матча испанский специалист совершил четыре замены в три слота: сначала вместо Трента-Александер Арнольда и Браима Диаса вышли Даниэль Карвахаль и Франко Мастантуоно, затем Винисиуса Жуниора заменил Гонсало Торрес и в самой концовке встречи на поле появился Даниель Себальос, а отдыхать отправился Арда Гюлер.

Ранее сообщалось, что Родриго может покинуть «Реал». Вингером интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
Алонсо скромно стартовал в Ла Лиге с «Реалом». Результат в одиночку принёс Мбаппе
Алонсо скромно стартовал в Ла Лиге с «Реалом». Результат в одиночку принёс Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android