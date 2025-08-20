Алонсо назвал причину, по которой не выпустил Родриго в стартовой игре «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо объяснил, почему не стал выпускать бразильского вингера «сливочных» Родриго Гоэса в матче 1-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной». Встреча в столице Испании Мадриде завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».

«Родриго не играл сегодня и это было моё решение. Это всего одна игра, не стоит по ней судить. Родриго входит в мои планы», — приводит слова Алонсо испанское издание AS.

Напомним, по ходу матча испанский специалист совершил четыре замены в три слота: сначала вместо Трента-Александер Арнольда и Браима Диаса вышли Даниэль Карвахаль и Франко Мастантуоно, затем Винисиуса Жуниора заменил Гонсало Торрес и в самой концовке встречи на поле появился Даниель Себальос, а отдыхать отправился Арда Гюлер.

Ранее сообщалось, что Родриго может покинуть «Реал». Вингером интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги.