Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью объяснил, почему считает себя одним из лучших тренеров мира

Моуринью объяснил, почему считает себя одним из лучших тренеров мира
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Жозе Моуринью выразил мнение, что истинная ценность специалиста определяется количеством побед, а не восприятием в СМИ.

«Я уверен, что футбол по-прежнему измеряется именно победами. Сейчас существует тенденция судить команды по их внешнему виду и медийному присутствию. В современном мире это играет значительную роль в карьере тренера, и восприятие стало очень важным. Многие утверждают, что «Жозе Моуринью уже не тот, он утратил свою идентичность». Однако я предпочитаю потерять идентичность, но продолжать выигрывать. Думаю, те, кто так говорит, побеждают реже. В то же время, те, кто часто выигрывает, действительно производят впечатление. Также мне важно, как и где я одерживаю победы.

Например, выиграть Лигу чемпионов с «Порту» — это не то же самое, что с «Барселоной». И победа в Лиге чемпионов с «Интером» отличается от достижения с «Реалом». Кто-то может сказать, что я не выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», но я стал чемпионом Испании, завоевал кубок и остановил доминирование «Барселоны» — сильнейшей команды в мире. Мой последний европейский трофей я взял с «Ромой» — это был первый и единственный титул клуба на уровне УЕФА. Таким образом, важны не только мои достижения, но и путь, который привёл к ним… Я считаю себя одним из лучших, и если кто-то говорит «нет», — я не соглашусь с ним, потому что выиграл всё», — приводит слова Моуринью Fanatik.

Ранее Моуринью тренировал также «Рому», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

Материалы по теме
Моуринью прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android