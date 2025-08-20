Григорян оценил игру «Реала» в матче с «Осасуной»

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян прокомментировал матч первого тура Ла Лиги, где встречались мадридский «Реал» с «Осасуной». Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.

«Тугой матч для «Реала» получился. В первом тайме было очевидно, что им тяжело играть против блока 5–3–2 «Осасуны». Не было даже каких‑то идей. Но в этом нет ничего такого. «Осасуна» настолько хорошо подготовлена к игре таким нижним блоком. У них тренер итальянец, молодой. Но при этом они были без контригры. Она весь первый день находилась в нижнем блоке. Но если ты им забиваешь гол, то их план рушится, как карточный домик», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч «Реал» проведёт с «Овьедо» 24 августа. «Осасуна» же встретится с «Валенсией» также 24 августа.