Григорян оценил игру «Реала» в матче с «Осасуной»

Григорян оценил игру «Реала» в матче с «Осасуной»
Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян прокомментировал матч первого тура Ла Лиги, где встречались мадридский «Реал» с «Осасуной». Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Тугой матч для «Реала» получился. В первом тайме было очевидно, что им тяжело играть против блока 5–3–2 «Осасуны». Не было даже каких‑то идей. Но в этом нет ничего такого. «Осасуна» настолько хорошо подготовлена к игре таким нижним блоком. У них тренер итальянец, молодой. Но при этом они были без контригры. Она весь первый день находилась в нижнем блоке. Но если ты им забиваешь гол, то их план рушится, как карточный домик», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч «Реал» проведёт с «Овьедо» 24 августа. «Осасуна» же встретится с «Валенсией» также 24 августа.

