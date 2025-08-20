«Васко да Гама» завершил трансфер защитника Жоао Виктора в ЦСКА — Касагранде

Бразильский клуб «Васко да Гама» объявил о продаже своего защитника Жоао Виктора в московский ЦСКА. Об этом сообщает бразильский журналист Вене Касагранде в социальной сети Х со ссылкой на пресс-релиз клуба.

«Васко да Гама» сообщает, что завершил передачу защитника Жоао Виктора в российский ЦСКА.

Клуб благодарит спортсмена за оказанные услуги и желает успеха в его будущих профессиональных задачах», — приводит слова представителей бразильского клуба Касагранде.

Напомним, ранее стало известно, что Жоао Виктор успешно прошёл медосмотр.

17 августа ЦСКА обыграл на выезде московское «Динамо» в матче 5-го тура МИР РПЛ со счётом 3:1.