Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: у «Реала» есть Мбаппе, Беллингем, Винисиус, но скорости выше у «Барселоны»

Григорян: у «Реала» есть Мбаппе, Беллингем, Винисиус, но скорости выше у «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян сравнил игру «Реала» и «Барселоны» в стартовых матчах чемпионата Испании. В 1-м туре Ла Лиги сине-гранатовые 16 августа крупно обыграли на выезде «Мальорку» (3:0), мадридцы 19 августа одолели на своём поле «Осасуну» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 7'     0:2 Ф. Торрес – 23'     0:3 Ямаль – 90+4'    
Удаления: Морланес – 33', Мурики – 39' / нет
Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Очевидно, что у «Барселоны» на старте чемпионата позиции лучше. Она добилась наивысшего пика своей игры месяца через два работы Флика. Это говорит о том, что там есть «химия». Игроки не только подобраны по звездному статусу, но и подходят по стилю. Скорости, на которых она играет, отличаются от «Реала». В Мадриде есть Мбаппе, Беллингем, Винисиус, но скорости выше у «Барсы». В центре Педри, Де Йонг — это два игрока, которые больше всех продвигают мяч. Это при живых Рафинье и Ямале. По качеству взаимодействия они превосходят коллег из «Реала», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» летом 2025 года сменил главного тренера — «сливочных» возглавил экс-полузащитник клуба и бывший главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. «Барселону» с мая 2024 года тренирует немец Ханс-Дитер Флик, который в сезоне-2024/2025 привёл каталонцев к чемпионству.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Видео: Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»

Материалы по теме
Алонсо скромно стартовал в Ла Лиге с «Реалом». Результат в одиночку принёс Мбаппе
Алонсо скромно стартовал в Ла Лиге с «Реалом». Результат в одиночку принёс Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android