Григорян: у «Реала» есть Мбаппе, Беллингем, Винисиус, но скорости выше у «Барселоны»

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян сравнил игру «Реала» и «Барселоны» в стартовых матчах чемпионата Испании. В 1-м туре Ла Лиги сине-гранатовые 16 августа крупно обыграли на выезде «Мальорку» (3:0), мадридцы 19 августа одолели на своём поле «Осасуну» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

«Очевидно, что у «Барселоны» на старте чемпионата позиции лучше. Она добилась наивысшего пика своей игры месяца через два работы Флика. Это говорит о том, что там есть «химия». Игроки не только подобраны по звездному статусу, но и подходят по стилю. Скорости, на которых она играет, отличаются от «Реала». В Мадриде есть Мбаппе, Беллингем, Винисиус, но скорости выше у «Барсы». В центре Педри, Де Йонг — это два игрока, которые больше всех продвигают мяч. Это при живых Рафинье и Ямале. По качеству взаимодействия они превосходят коллег из «Реала», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» летом 2025 года сменил главного тренера — «сливочных» возглавил экс-полузащитник клуба и бывший главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. «Барселону» с мая 2024 года тренирует немец Ханс-Дитер Флик, который в сезоне-2024/2025 привёл каталонцев к чемпионству.

Видео: Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»