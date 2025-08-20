ЦСКА может завершить трансфер хавбека «Фиорентины» Бельтрана в течение 48 часов — Скира

24-летний аргентинский атакующий полузащитник «Фиорентины» Лукас Бельтран близок к переходу в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист и инсайдер Никола Скира в социальной сети Х.

По информации инсайдера, футболист должен определиться с тем, где хочет продолжить карьеру, в течение 48 часов. Отмечается, что «Фиорентина» дала согласие на продажу игрока.

Ранее сообщалось, что на аргентинского форварда также претендуют московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Напомним, Бельтран пополнил состав «Фиорентины» летом 2023 года. В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 47 матчах, где отметился шестью голами и шестью результативными передачами.