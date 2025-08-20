Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Самошников рассказал о результатах медицинского обследования в «Спартаке»

Илья Самошников рассказал о результатах медицинского обследования в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок московского «Спартака» фланговый защитник Илья Самошников ответил на вопрос о тщательном медицинском осмотре перед переходом к красно-белым.

— Из-за старой травмы ты проходил особенно тщательный медосмотр.
— Так сложилось, что в прессе меня уже несколько лет выставляют с «хронической» травмой. На самом деле прошёл сейчас обследование без каких-либо нареканий. В «Рубине» однажды действительно произошёл неприятный стык, но его последствия никак мне не мешают, — приводит слова Самошникова официальный сайт «Спартака».

19 августа официальный телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий. В сезоне 2021/2022 в составе казанского «Рубина» Самошников пропустил из-за травм 106 дней, в сезоне-2024/2025 — 32 дня.

Видео: Самошников («Рубин») удаляется с поля

Материалы по теме
Самошников ответил, готов ли он к давлению в «Спартаке» в сложные моменты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android