Мбаппе высказался об игре «Реала» в матче с «Осасуной»

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в матче первого тура с «Осасуной» со счётом 1:0.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Для нас было очень важно начать домашний матч с победы. Мы понимали, что будет непросто. У «Осасуны» был четкий план действий, и они ждали, когда мы допустим ошибку. В первом тайме у нас не было свободного пространства, но во втором мы быстро нашли способ забить. У нас было больше возможностей, и мы лучше управляли игрой. Мы надеялись забить второй гол, но это не удалось. Тем не менее, мы довольны победой и стремимся к новым достижениям.

Я чувствую себя прекрасно, но главное — постоянно поддерживать команду. В нападении, в защите, а остальное приложится. Если я буду настроен на то, чтобы помогать команде, мы сможем выиграть матч», — приводит слова Мбаппе Marca.

