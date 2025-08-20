Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен клуб, готовый подписать Артёма Довбика на закрытии трансферного окна

Украинский форвард «Ромы» Артём Довбик в последние недели трансферного окна может стать игроком «Милана». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, миланский клуб высоко ценит игрока, а именно технические характеристики подходят для усиления команды главного тренера Массимо Аллегри. Отмечается, что бюджет позволяет сделать конкурентоспособное предложение, а руководство «Ромы» готово рассмотреть возможность продажи.

Утверждается, что пока переговоры не ведутся, однако имя Довбика находится в списке потенциальных приобретений, особенно учитывая взаимный интерес сторон — римляне также проявляют внимание к некоторым игрокам «Милана». Речь об американском хавбеке Юнусе Мусе и итальянском левом защитнике Давиде Бартесаги.

Напомним, в минувшем сезоне Довбик принял участие в 45 матчах, где отметился 17 голами и четырьмя передачами.