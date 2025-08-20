Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: Самошников — лучший в России правый защитник, может усилить «Спартак»

Григорян: Самошников — лучший в России правый защитник, может усилить «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о переходе из «Локомотива» в «Спартак» 27-летнего правого защитника Ильи Самошникова.

«Если говорить о крайних защитниках, то я ещё три года назад говорил, что Самошников — лучший в России правый защитник. А так как он ещё и левого может сыграть и в полузащите. Он может усилить «Спартак». Это игрок основного состава. Под серьёзной угрозой все правые защитники команды. Когда у команды не прёт, то его даже можно ставить на край атаки», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

19 августа официальный телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий.

Видео: Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108

Материалы по теме
Илья Самошников рассказал о результатах медицинского обследования в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android