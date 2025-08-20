Григорян: Самошников — лучший в России правый защитник, может усилить «Спартак»

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о переходе из «Локомотива» в «Спартак» 27-летнего правого защитника Ильи Самошникова.

«Если говорить о крайних защитниках, то я ещё три года назад говорил, что Самошников — лучший в России правый защитник. А так как он ещё и левого может сыграть и в полузащите. Он может усилить «Спартак». Это игрок основного состава. Под серьёзной угрозой все правые защитники команды. Когда у команды не прёт, то его даже можно ставить на край атаки», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

19 августа официальный телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий.

