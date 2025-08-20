Скидки
Салах стал первым игроком АПЛ, получившим пять индивидуальных наград за сезон

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему игроку года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) — 2025. Таким образом, египтянин стал первым игроком в истории чемпионатов Англии, получившим пять индивидуальных футбольных наград АПЛ в одном сезоне. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации источника, Салах по итогам сезона-2024/2025 завоевал «Золотую бутсу» английской Премьер-лиги, приз лучшего плеймейкера АПЛ, игрок года в чемпионате Англии, футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA), а также игрок года по версии PFA Players.

Ранее PFA включила 33-летнего нападающего в символическую сборную минувшего сезона. В минувшем сезоне чемпионата Англии египетский футболист принял участие в 38 матчах, в которых отметился 29 голами и 18 результативными передачами.

