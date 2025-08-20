Скидки
Стало известно отношение Доннаруммы к возможному переходу в «Манчестер Сити»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в восторге от идеи перейти в «Манчестер Сити» и готов бороться за место в составе «горожан». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своём подкасте на You-Tube.

По информации источника, ключевым фактором заинтересованности в проекте команды из Манчестере является главный тренер англичан Хосеп Гвардиола. Отмечается, что соглашение о личных условиях «почти согласовано», а переговоры о контракте идут «очень позитивно».

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде. Доннарумме 26 лет, он играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 играх оставил ворота в неприкосновенности.

