Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Проигрышная позиция, но есть и плюсы». Григорян — о ситуации Хаби Алонсо в «Реале»

«Проигрышная позиция, но есть и плюсы». Григорян — о ситуации Хаби Алонсо в «Реале»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о текущей ситуации в мадридском «Реале» для нового главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. В 1-м туре Ла Лиги мадридцы 19 августа одолели на своём поле «Осасуну» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Изначально у Хаби Алонсо проигрышная ситуация, но есть и плюсы в ней. Все понимают, что преимущество у «Барселоны». В этой ситуации он, как и любой талантливый тренер, раскрепостится. Это присуще любому большому игроку и тренеру. Именно в такой ситуации он может проявить креатив», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» летом 2025 года сменил главного тренера — «сливочных» возглавил экс-полузащитник клуба и бывший главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. Главного соперника «Рала» «Барселону» с мая 2024 года тренирует немец Ханс-Дитер Флик, который в сезоне-2024/2025 привёл каталонцев к чемпионству.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Видео: На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду

Материалы по теме
Григорян: у «Реала» есть Мбаппе, Беллингем, Винисиус, но скорости выше у «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android