«Проигрышная позиция, но есть и плюсы». Григорян — о ситуации Хаби Алонсо в «Реале»

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о текущей ситуации в мадридском «Реале» для нового главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. В 1-м туре Ла Лиги мадридцы 19 августа одолели на своём поле «Осасуну» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

«Изначально у Хаби Алонсо проигрышная ситуация, но есть и плюсы в ней. Все понимают, что преимущество у «Барселоны». В этой ситуации он, как и любой талантливый тренер, раскрепостится. Это присуще любому большому игроку и тренеру. Именно в такой ситуации он может проявить креатив», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» летом 2025 года сменил главного тренера — «сливочных» возглавил экс-полузащитник клуба и бывший главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. Главного соперника «Рала» «Барселону» с мая 2024 года тренирует немец Ханс-Дитер Флик, который в сезоне-2024/2025 привёл каталонцев к чемпионству.

