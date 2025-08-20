Скидки
Хаби Алонсо объяснил выход Мастантуоно в матче «Реала» против «Осасуны»

Хаби Алонсо объяснил выход Мастантуоно в матче «Реала» против «Осасуны»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал появление Франко Мастантуоно в матче 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Встреча в Мадриде завершилась минимальной победой «сливочных» со счётом 1:0.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Франко выглядел очень хорошо. Я решил дать ему сегодня минуты. Он был к этому готов и очень хотел выйти на поле», — приводит слова специалиста издание AS.

По ходу игры Хаби Алонсо использовал четыре замены: Мастантуоно вышел вместе с Даниэлем Карвахалем, позже появились Ферран Торрес и Даниель Себальос. Контракт молодого аргентинца рассчитан до лета 2031 года, его стоимость оценивается в € 30 млн.

Главный тренер «Реала» Алонсо оценил новичка команды Мастантуоно
