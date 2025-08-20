Хаби Алонсо прокомментировал игру Гюлера «Реала» в матче с «Осасуной»
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо оценил выступление полузащитника Арды Гюлера в матче 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Встреча в Мадриде завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.
Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'
«С момента присоединения к команде Арда Гюлер развился невероятно. И не только в плане качества игры, но и в понимании позиции на поле и подходе к обращению с мячом. В первом тайме он выступил блестяще и много раз успешно отбирал мяч», — приводит слова Алонсо издание AS.
В прошлом сезоне Гюлер провёл за мадридский клуб 44 матча, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до 2029 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в €45 млн.
Комментарии
- 20 августа 2025
-
06:29
-
06:18
-
06:06
-
05:40
-
05:15
-
04:57
-
04:51
-
04:44
-
04:37
-
04:23
-
04:07
-
04:03
-
03:39
-
03:24
-
02:54
-
02:30
-
01:55
-
01:28
-
00:40
-
00:39
-
00:27
-
00:11
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 19 августа 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:46
-
23:33
-
23:18
-
23:11
-
23:07
-
23:00
-
22:55
-
22:44