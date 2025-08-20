Хаби Алонсо прокомментировал игру Гюлера «Реала» в матче с «Осасуной»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо оценил выступление полузащитника Арды Гюлера в матче 1-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Встреча в Мадриде завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.

«С момента присоединения к команде Арда Гюлер развился невероятно. И не только в плане качества игры, но и в понимании позиции на поле и подходе к обращению с мячом. В первом тайме он выступил блестяще и много раз успешно отбирал мяч», — приводит слова Алонсо издание AS.

В прошлом сезоне Гюлер провёл за мадридский клуб 44 матча, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до 2029 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в €45 млн.