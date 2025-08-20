Скидки
Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может уехать в АПЛ — Marca

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо оказался в сфере интересов английских клубов. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» готовы предложить за 21-летнего хавбека порядка € 30 млн до закрытия летнего трансферного окна. Несмотря на интерес со стороны АПЛ, приоритетом для самого Касадо остаётся продолжение карьеры в «Барселоне». Игрок намерен бороться за место в стартовом составе, хотя пока не имеет стабильной игровой практики.

В прошлом сезоне испанец провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и шесть результативных передач. Его контракт с «Барсой» действует до 2028 года.

