Алонсо отметил высокий уровень мотивации Мбаппе в «Реале»

Алонсо отметил высокий уровень мотивации Мбаппе в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал о настрое нападающего Килиана Мбаппе на новый сезон.

«После того первого сезона Килиан теперь всерьёз хочет большего — это чувствуется, когда с ним разговариваешь и когда работаешь вместе. Можно увидеть, что он действительно очень-очень мотивирован», — приводит слова Алонсо издание AS.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 44 гола и сделал пять результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 180 млн.

