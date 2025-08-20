Корниленко: «Реал» стал более системной командой, чем при Анчелотти, но пока сыроват

Экс‑нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о текущей ситуации в мадридском «Реале» после прихода нового главного тренера Хаби Алонсо. В 1-м туре Ла Лиги «сливочные» 19 августа одолели на своём поле «Осасуну» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

«Заметно было, что «Реал» стал более системной командой. При Анчелотти многое было отдано атакующим игрокам — они там сами творили, изобретали, был творческая свобода. Сейчас появилось много фланговых передач. Пока что «Реал» в поиске — сыроват, если сравнивать с «Барселоной», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» летом 2025 года сменил главного тренера — «сливочных» возглавил экс-полузащитник клуба и бывший главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. «Барселону» с мая 2024 года тренирует немец Ханс-Дитер Флик, который в сезоне-2024/2025 привёл каталонцев к чемпионству. В 1-м туре Ла Лиги сине-гранатовые 16 августа крупно обыграли на выезде «Мальорку» (3:0).

Видео: Карло Анчелотти прибыл в Бразилию