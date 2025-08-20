Экс-игрок «Рубина» Абильгор продолжит карьеру в «Сампдории»

Полузащитник Оливер Абильгор официально стал игроком «Сампдории», об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По информации источника, контракт с 29-летним датчанином рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, Абильдгор с 2020 по 2023 год выступал за казанский «Рубин», за который провёл 62 матча, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. За это время хавбек трижды уходил в аренду.

В прошлом сезоне датчанин играл за «Пизу» на правах аренды из «Комо», проведя 26 встреч и оформив две голевые передачи. Также ранее он выступал за «Рубин» в сезоне-2023/2024, где в 22 матчах записал на свой счёт один гол и три результативные передачи.