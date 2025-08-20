«Краснодар» не ответил на предложение «Саутгемптона» по Сперцяну — источник

Руководство «Краснодара» не приняло никакого конкретного решения по поводу продажи 25-летнего атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Arménie Football.

По данным источника, чёрно-зелёные не ответили на трансферное предложение по Сперцяну со стороны клуба английского Чемпионшипа «Саутгемптона». Сообщается, что решение по поводу возможной продажи футболиста будет принято руководством «быков» в конце дня 20 августа.

Ранее появлялась информация, что «Саутгемптон» предлагает за Эдуарда Сперцяна трансферную компенсацию в размере € 14 млн, а также возможные бонусы. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и четыре результативных паса в восьми матчах за «Краснодар» во всех турнирах.

