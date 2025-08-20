Гол Мбаппе принёс победу «Реалу», в миксте US Open не осталось россиян. Главное к утру
Мадридский «Реал» стартовал в испанской Ла Лиге с минимальной победы над «Осасуной» благодаря голу Килиана Мбаппе, российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублёв выбыли из розыгрыша микста US Open — 2025 на стадии 1/4 финала, СМИ сообщили о паузе «Краснодара» в возможной сделке по переходу Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Мбаппе с пенальти позволил «Реалу» победить «Осасуну» в матче 1-го тура Ла Лиги.
- Стали известны все участники полуфиналов US Open — 2025 в миксте.
- «Краснодар» не ответил на предложение «Саутгемптона» по Сперцяну — источник.
- Андреева и Медведев крупно проиграли Пегуле и Дрейперу в четвертьфинале US Open.
- Андрей Рублёв и Каролина Мухова не смогли выйти в полуфинал US Open — 2025 в миксте.
- Сербская «Црвена Звезда» уступила кипрскому «Пафосу» в матче квалификации Лиги чемпионов.
- Ассистентский дубль экс-игрока «Краснодара» помог «Карабаху» победить «Ференцварош» в ЛЧ.
- ЦСКА может завершить трансфер хавбека «Фиорентины» Бельтрана в течение 48 часов — Скира.
- «Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника в «Мидлсбро» на правах аренды.
- «ПСЖ» и «Атлетико» борются за нападающего из чемпионата Испании — Оливейра.
- Мирра Андреева и Даниил Медведев обыграли Данилович и Джоковича в 1-м круге микста US Open.
- Бой Ренье де Риддера с Энтони Эрнандесом станет главным на турнире UFC в Ванкувере.
