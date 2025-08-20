Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
20 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, Ла Лига, теннис, US Open, UFC

Гол Мбаппе принёс победу «Реалу», в миксте US Open не осталось россиян. Главное к утру
Аудио-версия:
Мадридский «Реал» стартовал в испанской Ла Лиге с минимальной победы над «Осасуной» благодаря голу Килиана Мбаппе, российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублёв выбыли из розыгрыша микста US Open — 2025 на стадии 1/4 финала, СМИ сообщили о паузе «Краснодара» в возможной сделке по переходу Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Мбаппе с пенальти позволил «Реалу» победить «Осасуну» в матче 1-го тура Ла Лиги.
  2. Стали известны все участники полуфиналов US Open — 2025 в миксте.
  3. «Краснодар» не ответил на предложение «Саутгемптона» по Сперцяну — источник.
  4. Андреева и Медведев крупно проиграли Пегуле и Дрейперу в четвертьфинале US Open.
  5. Андрей Рублёв и Каролина Мухова не смогли выйти в полуфинал US Open — 2025 в миксте.
  6. Сербская «Црвена Звезда» уступила кипрскому «Пафосу» в матче квалификации Лиги чемпионов.
  7. Ассистентский дубль экс-игрока «Краснодара» помог «Карабаху» победить «Ференцварош» в ЛЧ.
  8. ЦСКА может завершить трансфер хавбека «Фиорентины» Бельтрана в течение 48 часов — Скира.
  9. «Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника в «Мидлсбро» на правах аренды.
  10. «ПСЖ» и «Атлетико» борются за нападающего из чемпионата Испании — Оливейра.
  11. Мирра Андреева и Даниил Медведев обыграли Данилович и Джоковича в 1-м круге микста US Open.
  12. Бой Ренье де Риддера с Энтони Эрнандесом станет главным на турнире UFC в Ванкувере.
