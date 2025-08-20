Гол Мбаппе принёс победу «Реалу», в миксте US Open не осталось россиян. Главное к утру

Мадридский «Реал» стартовал в испанской Ла Лиге с минимальной победы над «Осасуной» благодаря голу Килиана Мбаппе, российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублёв выбыли из розыгрыша микста US Open — 2025 на стадии 1/4 финала, СМИ сообщили о паузе «Краснодара» в возможной сделке по переходу Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».