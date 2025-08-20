Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Погнали!» Криштиану Роналду — после победы над «Аль-Иттихадом»

Комментарии

Португальский нападающий Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на стартовую победу своей команды в новом сезоне. В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» Карима Бензема со счётом 2:1.

Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . 1/2 финала
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 10'     1:1 Бергвейн – 16'     2:1 Феликс – 61'    
Удаления: Мане – 25' / нет

Голы у победителей забили Садио Мане и Жоау Феликс, которому результативную передачу отдал Роналду. У соперника отличился Стевен Бергвейн. После матча Криштиану написал в соцсетях: «Погнали!».

Для 40-летнего Роналду это уже второй сезон в составе «Аль-Насра». Форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча», победителем чемпионата Европы, Лиги наций и Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории сборных и клубных турниров.

