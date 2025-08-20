«Погнали!» Криштиану Роналду — после победы над «Аль-Иттихадом»
Португальский нападающий Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на стартовую победу своей команды в новом сезоне. В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» Карима Бензема со счётом 2:1.
Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . 1/2 финала
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 10' 1:1 Бергвейн – 16' 2:1 Феликс – 61'
Удаления: Мане – 25' / нет
Голы у победителей забили Садио Мане и Жоау Феликс, которому результативную передачу отдал Роналду. У соперника отличился Стевен Бергвейн. После матча Криштиану написал в соцсетях: «Погнали!».
Для 40-летнего Роналду это уже второй сезон в составе «Аль-Насра». Форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча», победителем чемпионата Европы, Лиги наций и Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории сборных и клубных турниров.
